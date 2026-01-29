Европейские политики отмечают, что Украина пока не соответствует Копенгагенским критериям. Что это за критерии, и почему Украину не могут принять в Евросоюз в ближайшее время, разбирался военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что не видит шансов на вступление Украины в Европейский союз в ближайшем будущем, так как она пока не соответствует Копенгагенским критериям. По мнению немецкого политика, о вступлении Украины в ЕС 1 января 2027 года «не может быть и речи».

Военкор Александр Коц напомнил, что требования для вступления в ЕС были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене и подтверждены в декабре 1995 года на форуме в Мадриде.

«Критерии делятся на категории: географические, политические и экономические. И если по географии Украина действительно может считаться членом ЕС (все, что западнее уральских гор – Европа), то с остальными требованиями есть, мягко говоря, проблемы», - констатировал он.

По его словам, ЕС требует от кандидатов наличие в стране «демократии и сменяемости власти, которые обеспечиваются свободными выборами», однако законный срок нахождения Владимира Зеленского на его посту уже давно истек.

«Второй критерий – верховенство закона. По идее, он должен обеспечивать защиту граждан от произвола властей. Закон явно не защищает украинцев, на которых положил свой глаз патруль ТЦК. Их без всяких разбирательств пакуют в бусик, увозят на липовую медкомиссию, а потом отправляют на фронт», - констатировал военкор.

Проблемы на Украине и с необходимостью соблюдения прав человека, так как «оппонентов режиму Зеленского без затей сажают, или убивают», а также с уважением и защитой прав меньшинств. Достаточно вспомнить отношение властей к этническим русским и русскоязычным украинцам, заметил Коц.

«Есть и экономические критерии. Согласно им, страны-кандидаты должны иметь функционирующую рыночную экономику, а их производители должны быть способными справиться с конкурентным давлением в рамках Евросоюза. Соответствует ли этим критериям Украина, которая живет в долг и ничего, по сути, не производит? Вопрос риторический», - констатировал журналист.

Напомним, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о планах принять Киев в ЕС по упрощенной процедуре, нарушающей традиционную концепцию «членства, основанного на заслугах». При этом, согласно опросу, проведенному венгерским исследовательским центром Szazadveg, только 18% взрослого населения стран сообщества поддержали бы немедленное вступление Украины в ЕС, 43% считают, что следует придерживаться обычной процедуры на основе заслуг, а 32% полностью отвергают вступление страны в объединение.