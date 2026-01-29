Кейт Миддлтон и принц Уильям погрязли в скандалах из-за другого мужчины

Идиллия в семье Уэльских длилась недолго. Кейт и Уильям уже несколько недель скандалят не переставая. Между супругами встал мужчина.

Миддлтон разозлила мужа, когда стала его уговаривать на встречу с принцем Гарри. Герцог Сассекский на 2026-й год запланировал несколько долгих визитов в Лондон, и Кейт решила, что пора забыть о вражде. Кэтрин пустила в ход аргумент, против которого Уильям вряд ли устоит. Она показала, как принц Джордж и принцесса Шарлотта скучают по любимому дяде.

"Хотя прошло много лет с тех пор, как дети в последний раз видели Гарри, Шарлотта и Джордж все еще регулярно спрашивают о нем. Они были очень близки, и видеозвонки помогли им сохранить эту связь, но Кейт хочет, чтобы общение происходило лицом к лицу, даже если это раздражает ее мужа", — сообщил инсайдер близкой ко дворцу.

Уильяма раздражает, что Кэтрин так быстро забыла, что Гарри вылил на нее ушат помоев в своих мемуарах "Запасной". Старший сын короля Карла III готов на все, лишь бы держать брата подальше от Великобритании. При этом принц Уэльский прекрасно понимает порывы супруги. Да и осуждать онкобольного отца, который желает примириться с блудным сыном, Уильям не может. Но при этом он твердо заявил, что сам участвовать в этом не будет.

Между тем Кейт, решив еще сильнее надавить на мужа, сообщила Шарлотте и Джорджу, что скоро они встретятся с дядей и кузенами.