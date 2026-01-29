Лондон и Нью-Йорк захотели объединиться против Трампа

Мэр Лондона Садик Хан и глава Нью-Йорка Зохран Мамдани захотели объединиться, чтобы «справиться» с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Newsweek.

«Перед нами обоими стоит непростая задача — справиться с президентом Трампом, но я с нетерпением жду, что мы сможем сделать вместе», — приводит издания слова Хана в интервью британской прессе.

Лидеры двух мегаполисов уже обменялись сообщениями и намерены развивать сотрудничество. При этом Хан не стал подтверждать конкретных планов о личной встрече с мэром Нью-Йорка, подчеркнув, что диалог уже начат.

В ноябре прошлого года Трамп обвинил мэра Лондона в бездействии на фоне разгула преступности в городе. По словам американского лидера, Хан попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство. Он отметил, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться.

Трамп также посчитал избрание горожанами мэром Нью-Йорка социалиста-мусульманина Мамдани потерей части суверенитета США. Мамдани в ответ заявил, что все еще считает Трампа «фашистом» и «деспотом».