В США рассказали о тайном предупреждении Путина Трампу

Историк-аналитик Гилберт Доктороу заявил, что в 2025 году президент России Владимир Путин направил главе США Дональду Трампу предупреждение по «неофициальному каналу». По мнению эксперта, слова Путина заставили Трампа изменить свою позицию по Украине, пишет портал «ИноСМИ».

По мнению Доктороу, каналы коммуникации между Путиным и Трампом работают превосходно. Аналитик считает, что эти каналы используются в обход Госдепартамента и других американских ведомств.

Доктороу подчеркнул, что на публике Путин продолжил чрезвычайно уважительно отзываться о Трампе, но в конце сентября или октябре «за закрытыми дверями» передал американскому президенту предупреждение.

«Путин показал Трампу зубы и сделал это весьма эффективно», - заявил аналитик.

Он напомнил, что в сентябре Трамп встал на сторону Владимира Зеленского, заявив, что россияне должны немедленно сесть за стол переговоров и согласиться на перемирие, иначе он введет санкции и начнет поставлять ракеты Tomahawk Киеву. Однако вскоре тему поставок этого оружия полностью исключили из повестки.

По мнению Доктороу, Путин предупредил Трампа, что в случае поставок Tomahawk Украине страну «немедленно полностью уничтожат».

«И это сработало», - заключил аналитик.

СМИ сообщали, что осенью 2025 года во время закрытой встречи Зеленский попросил Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Вскоре Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.

В то же время Трамп подчеркнул, что «не добивается эскалации». Путин позже заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Третьего ноября Трамп сказал, что США не будут поставлять Tomahawk Украине «на данный момент».