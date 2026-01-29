Что происходит в мире сегодня: ЧП в США и отмена «супружеского долга»

В четверг, 29 января, в США отчитались о количестве погибших во время снежной бури. В этот же день во Франции одобрили законопроект, отменяющий «супружеский долг».

Больше 70 американцев погибли из-за снежной бури

В результате мощного зимнего шторма, обрушившегося на США в минувшие выходные, погибли по меньшей мере 73 человека, сообщает NBC News. В числе жертв - трое мальчиков из Техаса, провалившихся под лед и утонувших.

По состоянию на полдень, для 69 миллионов жителей США действовало предупреждение о холодной погоде. Ожидается, что сильные морозы сохранятся до следующей недели. В штатах Теннесси и Миссисипи более ста тысяч потребителей остаются без электроэнергии. По данным метеорологической службы, в эти выходные на восток США может обрушиться еще один «значительный» зимний шторм.

Каллас отвергла идею Зеленского о единой армии Европы

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что не может представить себе создание единой армии Евросоюза, сообщает Al Arabiya. Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал создать единые силы ЕС, а Владимир Зеленский предложил объединить их с ВСУ.

Каллас указала, что у каждой европейской страны есть своя армия. Кроме того, армии 23 стран Евросоюза также входят в структуру НАТО. Она подчеркнула, что в связи с этим не может представить, чтобы страны создали отдельную европейскую армию. По мнению Каллас, если ЕС создаст параллельные структуры, это «просто размоет картину».

В ЕС обсудят запрет на въезд для ветеранов СВО

Главы МИД Евросоюза на встрече 29 января рассмотрят идею Эстонии запретить въезд в ЕС участникам российской спецоперации, сообщает Politico. Как отмечает издание, Таллин опасается, что возможное мирное соглашение между Россией и Украиной приведет к тому, что тысячи опытных бывших бойцов посетят ЕС.

Высокопоставленный эстонский дипломат в беседе с Politico задался вопросом, «что произойдет, когда они захотят приехать в Шенгенскую зону». По словам другого дипломата, страны ЕС «морально» поддерживают инициативу Эстонии, однако реализовать такой запрет будет сложно.

Во Франции решили отменить «супружеский долг»

Депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект, исключающий любые юридические предположения о сексуальных обязательствах между мужем и женой. Об этом сообщает France 24.

Документ призван устранить двусмысленность в гражданском кодексе Франции, в котором фигурируют четыре основных супружеских обязанности: помощь, поддержка, верность и совместная жизнь. Прямых упоминаний секса в кодексе нет, но старая судебная практика включала в понятие «совместной жизни» концепцию «супружеского долга». Законопроект уточняет, что сожительство не налагает на супругов никаких обязательств вступать в сексуальные отношения.

ОДКБ решит, кто будет вооружать Таджикистан

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определят поставщиков вооружений и военной техники, которую пограничные войска Таджикистана получат для укрепления границы с Афганистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. В 2024 году страны согласовали межгосударственную Программу по укреплению таджикско-афганской границы.