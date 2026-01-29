Украина предложила Молдавии помощь с Приднестровьем

Украина приветствует реинтеграцию Приднестровья.

Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия», — предложил он.

По словам Сибиги, Киев готов сделать вклад в обеспечение безопасности Республики Молдова. Он заявил, что российские войска на территории Приднестровья якобы представляют угрозу для интересов Кишинева.

Ранее молдавский лидер подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув на скорое изменение ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.