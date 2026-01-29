Журналист допустил, что в Китае мог готовиться переворот

Обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев в своем материале допустил, что в Китае мог действительно готовиться госпереворот. Он обратил внимание на кадры очевидцев в центре Пекина, на которых запечатлено усиление с армейскими грузовиками и спецназом.

«Зачем, спрашивается, если до того была, по сути, снесена вся верхушка армии и в Центральном военсовете остался только Си и единственный его преданный соратник? Все, нет ведь никого больше! Чего опасаться? А вот и нет. В КНР реально готовился госпереворот — подготовленный на Западе, и с очень большой долей вероятности — в США», — написал Головнев.

Он добавил, что главным инструментом насильственного смещения власти должна была стать армия, как это было практически везде, куда вмешивалась «рука» извне.

Как сообщает Bloomberg, Вооруженные силы Китая столкнулись с одним из самых масштабных кадровых потрясений за время правления председателя КНР Си Цзиньпина на фоне антикоррупционной кампании, начавшейся в 2023 году.

В январе расследование, по данным агентства, было начато в отношении заместителя председателя ЦВС, члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли. Журналисты отмечают, что Чжан на протяжении многих лет считался ключевым военным союзником Си Цзиньпина.