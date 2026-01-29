Зеленский столкнулся с внутриполитической напряженностью на Украине

Украинский лидер сталкивается с самой серьезной внутриполитической обстановкой на Украине за весь период с момента начала конфликта. Об этом передает немецкое издание Welt.

В материале сообщается, что Зеленский, как правило, гарантированно получает аплодисменты на официальных мероприятиях в Европе. В то же время ситуация на Украине становится все напряженнее и неуютнее.

«Система власти Зеленского начинает трещать по швам», — говорится в публикации.

По данным издания, главными причинами внутриполитической напряженности в стране стали кадровые перестановки, увеличение влияния политических противников Зеленского и коррупционные скандалы.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Владимир Зеленский планирует организовать свой побег после завершения конфликта на Украине. По его словам, Зеленский рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.