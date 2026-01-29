Киев придумал свой план: мириться будут «крест накрест»

Глава МИД Украины Андрей Сибига представил проект «соглашения», в котором США должны подписать все за всех, а на восстановление страны выдать 800 миллиардов долларов. Рассказываем, почему новый «список желаний» Зеленского больше напоминает сценарий фантастического фильма, чем реальный документ.

Киевская дипломатия вышла на новый уровень креатива. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» рассказал о формате некоего «мирного соглашения» из 20 пунктов, которое сейчас активно обсуждается с Вашингтоном. Главная изюминка схемы: Киев настолько «не хочет» подписывать бумаги с Москвой напрямую, что предлагает Соединенным Штатам стать универсальным посредником, который подпишет один документ с Украиной, а другой — с Россией.

По задумке Сибиги, конструкция должна выглядеть как два параллельных двусторонних договора, где США выступают связующим звеном. Украина явно пытается переложить всю ответственность за соблюдение будущих договоренностей на плечи американцев, фактически превращая их в прямого участника конфликта.

Европу в этой схеме оставили за кадром. Глава МИД мимоходом заметил, что участие ЕС в процессе подразумевается, но его подпись под основным документом даже не обязательна — достаточно лишь «согласования» с пунктами, предложенными Зеленским.

Насколько очередные "хотелки" Банковой коррелируют с реальностью? Эту сказочную повестку мы обсудили с ведущим научным сотрудником стран СНГ и политологом Александром Дудчаком.