Нападение на конгрессвумен США и финны в России: о чем пишут зарубежные СМИ

Нападение на члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, работа финнов в России, а также гибель всех пассажиров пропавшего ранее в Колумбии самолета оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи в подборке «Рамблера».

Нападение на конгрессвумен в США

Специалисты выяснили, что член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар в ходе своего выступления в Миннесоте, где она раскритиковала рейды миграционной полиции ICE, была облита яблочным уксусом. Об этом пишет газета New York Post.

При этом член городского совета Миннеаполиса Латриша Вето, на которую попало немного жидкости, рассказала изданию, что «вонь была настолько сильной, что ее вырвало».

«Пахло уксусом или аммиаком», - отметила Вето, назвав запах «ошеломляющим».

Шансы на быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что не видит шансов на вступление Украины в Европейский союз в ближайшем будущем. Его слова приводит DPA.

После переговоров со своими партнерами по коалиции в Берлине политик подчеркнул, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна соответствовать всем необходимым требованиям.

«О вступлении 1 января 2027 года не может быть и речи. Это невозможно», - заявил он.

Гибель пассажиров пропавшего в Колумбии самолета

Обнаружено место крушения самолета Beechcraft 1900D авиакомпании Satena. Все находившиеся на его борту погибли, сообщил телеканал Noticias Caracol.

Телеканал напомнил, что двухмоторный самолет пропал с радаров в департаменте Норте-де-Сантандер, на его борту находились 15 человек, в том числе конгрессмен Диоген Кинтеро Амайя.

Поездки финнов в Россию

Жители Финляндии продолжают пересекать закрытую границу с Россией, чтобы провести работы по обслуживанию инфраструктуры Сайменского канала, пять из восьми шлюзов которого расположены на российской территории. Об этом рассказала телерадиокомпания Yle.

По информации издания, работы включают уборку снега, контроль состояния дорог, оборудования и регулирование уровня воды. При этом дорога технического обслуживания канала – это фактически единственная трасса, по которой сейчас ездит весь транспорт между финской границей и Выборгом. Сотрудники объекта проверяют состояние территории раз в неделю.

Опасность столкновения с крокодилами в Мозамбике

Власти провинции Газа в Мозамбике предупредили местных жителей о повышенной опасности появления крокодилов в населенных пунктах, затопленных из-за масштабного наводнения. Об этом пишет газета The Japan News.

По данным властей, из 13 человек, погибших в результате наводнения в Мозамбике, трое были убиты крокодилами. При этом Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезных перебоях в работе служб здравоохранения в провинциях Газа и Мапуту из-за разрушения не менее 44 медицинских учреждений.

Обыски в избирательном центре, который Трамп обвинил в мошенничестве

Федеральное бюро расследований провело обыски в избирательном офисе округа Фултон в Атланте, который ранее президент США Дональд Трамп обвинил в мошенничестве на выборах 2020 года, пишет New York Times.

Издание напомнило, что Трамп и его сторонники неоднократно заявляли, что у них украли победу на президентских выборах 2020 года. А ордер на обыск, оказавшийся в распоряжении газеты, разрешает агентам ФБР искать все «физические бюллетени для голосования на всеобщих выборах 2020 года в округе», все списки избирателей за этот год и все записи для составления таблиц, где указаны результаты голосования.

Напомним, что в 2020 году Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации итогов голосования на президентских выборах. За этим последовала попытка штурма Капитолия, совершенная сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Участники беспорядков пытались повлиять на утверждение Конгрессом голосов выборщиков.