Стармера обвинили в аренде «одноразового самолета» из-за страха перед слежкой

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай сопровождается скандальными заявлениями об «одноразовом самолете». Бывший министр безопасности утверждает, что правительственный борт остался дома из-за опасений, что китайские спецслужбы могут установить на него прослушку. Однако официальный источник объясняет выбор коммерческого рейса прозаично — большой делегацией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с официальным визитом в Китай, запланировав переговоры с лидером страны Си Цзиньпином и встречи с бизнес-сообществом. Однако политическая повестка отошла на второй план на фоне скандального заявления бывшего министра безопасности Тома Тугендхата. Политик заявил, что делегация летит в Китай на «одноразовом самолете», чтобы избежать слежки, и это вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Тугендхат утверждал, что правительственный самолет не был использован, поскольку его требовалось круглосуточно охранять от возможного проникновения китайских спецслужб и установки подслушивающих устройств. Он подчеркнул, что меры предосторожности вышли за рамки обычных: по сообщениям журналистов, сам Стармер использовал во время визита одноразовый телефон, а некоторые члены делегации и вовсе отказались от гаджетов в пользу ручки и блокнота.

Впрочем, правительственный источник, опрошенный британским изданием, дал гораздо более приземленное объяснение выбору самолета для визита. Причина, по его словам, заключается в размере делегации: около 60 лидеров бизнеса и культуры, а также десятки журналистов отправились с премьер-министром, и разместить всех на борту официального правительственного самолета было бы затруднительно. Подобная практика, как отметил источник, уже использовалась ранее: в октябре 2025 года аналогичный чартерный рейс был задействован для визита в Индию, куда отправились 125 бизнес-лидеров. Интересно, что в нынешней делегации находится и коммерческий директор самой британской авиакомпании Колм Лейси.

Визит проходит в условиях заметной напряженности в двусторонних отношениях. Напомним, что всего два месяца назад британская контрразведка МИ-5 предупредила парламентариев о попытках вербовки со стороны китайских спецслужб лиц, имеющих доступ к секретной информации. Споры также вызвало разрешение на строительство нового посольства Китая в Лондоне, чья близость к ключевым телекоммуникационным кабелям вызывает опасения у экспертов по безопасности. Несмотря на это, Кир Стармер в своих заявлениях до поездки подчеркивал необходимость выстраивания «стратегических и последовательных отношений» с Пекином, которые, по его мнению, отвечают национальным интересам Великобритании.