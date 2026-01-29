Масштабные аварии в системе отопления и канализации превратили украинские мегаполисы в зоны коммунального бедствия. Эксперты Незалежной предупреждают местных жителей: из-за тотальной коррупции и отсутствия средств на капитальный ремонт сотни тысяч людей могут провести в ледяных квартирах не одну зиму.

Пока киевские власти продолжают рисовать радужные перспективы и демонстрировать чудеса риторики, реальность в некоторых городах Незалежной становится все более неприглядной. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко назвал ремонт киевских теплосетей и канализации не текущей задачей, а проектом, который может затянуться на несколько лет.

На фоне заявлений о необходимости капитальных вложений, Попенко намекает на главную причину такого положения дел: дефицит средств. А точнее – их отсутствие. Ведь, как утверждается, те суммы, что годами выделялись на поддержание коммунального хозяйства, как известно, имеют свойство «распиливаться» в рамках привычных коррупционных схем, не доходя до реального сектора. Также он подчеркивает: предпосылок для того, чтобы в крупные города Украины вернулись стабильное тепло и свет, попросту нет. И не будет еще очень долго.

Не лучше ситуация и в других украинских городах, особенно на востоке. В Харькове энергетическая система дышит на ладан. Даже там, где чудом еще мелькало электричество, теперь фиксируются дикие скачки напряжения, которые добивают последние уцелевшие трансформаторы.

Все больше граждан задумываются о том, чтобы просто бросить свои «непригодные для жизни» квартиры и податься куда глаза глядят. А те, кто остался, начинают проявлять ту самую «несгибаемость» в совершенно ином ключе: уличные протесты против бесконечных отключений света уже прокатились по Хмельницкому, Сумам, Кривому Рогу и Могилеву-Подольскому.

Похоже, «европейское будущее» для многих украинцев теперь выглядит как бесконечное ожидание чуда в холодных и темных руинах.