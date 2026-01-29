«Будет гораздо хуже»: СМИ объяснили пугающие предупреждения Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с пугающим предупреждением о том, что если не сесть за стол переговоров и не договориться о соглашении, то «следующая атака будет гораздо хуже». РИА Новости объяснило, зачем американский президент пугает Иран.

Американский лидер пригрозил Ирану после подхода на Ближний Восток американской эскадры во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Однако непонятно, что именно Трамп имеет в виду под «справедливым и равноправным соглашением» — Тегерану нечем его удовлетворить, поскольку политик требует невозможного.

Агентство отмечает, что Трамп хочет соглашения об отказе Ирана от ядерного оружия, однако его там нет. После американской операции, проведенной летом 2025 года, иранские ядерные объекты пострадали, но программа не была уничтожена или свернута. При этом иранские власти не объявляли об отмене запрета на создание ядерного оружия.

Несмотря на это, Трамп желает получить официальный отказ Тегерана от ядерной программы, которая является символом суверенитета республики: дает свободу выбора и позволяет в достаточно сжатые сроки обзавестись ядерным оружием. Можно сказать, что американский президент хочет «официальной капитуляции Ирана», абсолютно невозможной и до 12-дневной войны с Израилем, и тем более после нее. Кроме того, сам факт отказа от ядерной программы или постановка ее под американский контроль будет воспринята иранским обществом как акт национального предательства. Тегеран на этот шаг не согласится.

Само нападение на Иран активно лоббирует Израиль, однако против выступают почти все соседи страны — Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они понимают, что в случае войны велик «риск общерегионального пожара». Понимают это и в США.

Вероятно, Трамп хочет оставлять за собой «стратегическую неопределенность» — право на внезапные и ломающие правила действия. Так проще будет добиваться уступок от остальных: и по Гренландии, и по Украине, и по торговым сделкам. Однако проблема в том, что американский лидер решил играть в «игру со спичками» в геополитически опасном регионе. Даже одной искры может достаточно для «грандиозного пожара и взрыва».