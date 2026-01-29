Власти ФРГ должны заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

С таким призывом выступила сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель на заседании бундестага, передает ТАСС.

«В германских интересах быстро завершить войну (...). Сюда относится предотвращение членства Украины в ЕС и НАТО», — заявила политик.

Она также призвала прекратить финансовые трансферы из Германии в пользу Киева.

Лидер АдГ потребовала от украинских властей компенсации за «государственный терроризм» — подрыв газопроводов «Северный поток». По ее мнению, Евросоюз является частью проблемы урегулирования конфликта, а не его решения.

Ранее Вайдель заявила, что АдГ в случае победы на выборах планирует потребовать с Украины 70 миллиардов евро, которые она получила от Берлина в виде вооружений. Кроме того, политик осудила разговоры о возможном размещении немецких солдат на Украине в случае прекращения конфликта с Россией, а также выразила недоумение из-за использования в этом конфликте танков немецкого производства.