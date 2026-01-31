Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением, подчеркнув, что его страна не позволит перекладывать финансовое и военное бремя поддержки киевского режима на плечи рядовых венгров. По словам главы правительства, нынешние требования Евросоюза несут прямую угрозу благополучию будущих поколений.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X политик обозначил категорический отказ от любого участия в эскалации.

«Мы не будем отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. Они хотят кредитов и больших взносов, которые загонят в долги даже наших детей и внуков. Венгрия не будет играть в эту игру», — написал Орбан.

Лидер государства также указал на скрытое политическое давление со стороны евробюрократии и украинских властей. По мнению руководителя кабинета министров, внешние силы пытаются добиться формирования в Будапеште более лояльного и уступчивого правительства, которое бы беспрекословно выполняло команды извне.