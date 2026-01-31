Украине напомнили о скорой выплате по долгам

Украина должна передать Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший разовый платеж за 2026 год до воскресенья, 1 февраля. О скорой выплате напомнило РИА Новости со ссылкой на график МВФ.

Утверждается, что до полуночи по вашингтонскому времени (8:00 по московскому времени) Киев обязан погасить проценты по обслуживанию долга и внести взносы за пользование средствами фонда.

Выплата должна составить чуть более 136 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR), что является эквивалентом 187,6 миллионов долларов США.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала украинцев рычать по утрам. «Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — сказала она.