Переговоры по Украине проходят на фоне военного превосходства Российской Федерации на поле боя, пишет L`Antidiplomatico.

В статье речь идет о том, что американский лидер Дональд Трамп говорил об "очень позитивных" сдвигах в отношениях между Москвой и Киевом, имея в виду трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и Соединенных Штатов.

"Эти намеренно расплывчатые заявления прозвучали в деликатный момент конфликта, когда Россия продолжает наступать, а международное сообщество усиливает давление с целью поиска путей для переговоров", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Отмечается, что российская сторона продолжает выдвигать четкие условия на переговорах. Москва считает вывод ВСУ из восточных регионов, особенно из Донбасса, необходимым условием для любого мирного соглашения.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины прошли 23-24 января в Абу-Даби. В среду официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.