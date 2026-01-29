Министр обороны Пакистана подвергся троллингу за открытие фальшивого ресторана Pizza Hut, пишет Oddity Central.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф принял участие в церемонии открытия ресторана под брендом Pizza Hut в городе Сиалкот. Однако позже международная сеть фастфуда заявила, что заведение не имеет к ней отношения.

Фотографии и видеозаписи с мероприятия были опубликованы в социальных сетях: на них Асиф перерезает красную ленту и позирует вместе с владельцами ресторана. Вскоре после этого Pizza Hut Pakistan выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что открывшийся ресторан является несанкционированным.

«Pizza Hut Pakistan информирует уважаемых клиентов, что в Сиалкоте недавно открылась пиццерия, незаконно использующая название и бренд Pizza Hut. Данное заведение не связано с Pizza Hut Pakistan и не соответствует международным стандартам рецептур, качества, безопасности пищевых продуктов и эксплуатации», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ресторан использовал фирменный логотип и характерный дизайн с красной крышей, однако отсутствовал в официальном списке из 16 заведений Pizza Hut, работающих в Пакистане.

После заявления компании ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи начали активно обсуждать и шутить над министром.

Американская сеть быстрого питания также сообщила, что направила жалобу в соответствующие государственные органы с целью пресечения незаконного использования торговой марки и принятия оперативных мер.