Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа должна научиться говорить на языке державной политики, если хочет достичь своих целей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сможем, по крайней мере частично, реализовать в мире наши представления только в том случае, если мы сами научимся говорить на языке державной политики, если мы сами станем европейской державой», — отметил Мерц.

По его словам, сделать Евросоюз державой смогут три пункта: укрепление собственной безопасности и дальнейшая поддержка Украины, повышение конкурентоспособности европейской экономики и сохранение сплоченности внутри альянса.

До этого генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не способны защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.