Венгрия запускает сбор подписей граждан под национальной петицией против предоставления ЕС финансовой поддержки киевскому режиму. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta; запрещена в России как экстремистская организация) проинформировал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

© Российская Газета

Венгерский премьер рассказал, что сбор подписей начинается уже в четверг, впоследствии петиция, демонстрирующая позицию венгров, будет отправлена в Брюссель.

По словам Орбана, документ предусматривает прекращение финансовой помощи Киеву со стороны ЕС, отказ венгерских налогоплательщиков участвовать в поддержке укронацистов и неповышение цен на ЖКХ из-за конфликта на Украине.

Как уточнил Орбан, петиция будет отправлена венграм по почте, и таким же образом граждане направят подписанный документ обратно. Процесс сбора подписей будет проходить почти два месяца, до 23 марта, и закончится за пару недель до парламентских выборов в стране, которые состоятся в апреле.

Тем временем глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт отвергает намерения ЕС передать киевскому режиму 1,5 триллиона долларов за 10-летний срок.