Украинцам предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты
Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки. Данная мера была предложена на фоне проблем в работе ЖКХ из-за энергетического кризиса.
Его цитирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться!» — сказал Бахматов.
Глава администрации Деснянского района добавил, что жители Киева должны бороться: рыть ямы во дворе, ходить в пакеты и кошачьи лотки.
Ранее стало известно, что с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света.
Также ранее жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.