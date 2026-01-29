В МИД Франции раскрыли, кто попадет под новые санкции ЕС против Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, кто попадет под новые санкции Европейского союза (ЕС), связанные с недавними протестами в республике.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление глава французского внешнеполитического ведомства сделал по прибытии на заседание руководителей МИД стран ЕС, его слова приводит РИА "Новости".

Как заметил Барро, сегодня будут приняты европейские санкции против лиц, которые ответственны за репрессии в Иране. Глава МИД Франции указал, что под действие ограничительных мер попадут, в частности, члены правительства республики, прокуроры, главы полицейских подразделений, члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также лица, ответственные за блокаду интернета.

Министр добавил, что активы более 20 физических и юридических лиц будут заморожены, и им также запретят доступ на территорию ЕС.