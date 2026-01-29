Украинцы перепродают полученные из Польши генераторы на маркетплейсах

Переданные Польшей электрогенераторы, предназначавшиеся для поддержки украинцев в условиях холодов и энергетического кризиса, оказались выставлены на продажу. О фактах перепродажи оборудования сообщает издание Readovka.

Речь идёт о тех самых установках, которые были приобретены на средства польских граждан и переданы Украине в качестве гуманитарной помощи. Вместо того чтобы использоваться по назначению, часть техники начала свободно «кочевать» по рынку и появилась в объявлениях на украинской онлайн-площадке OLX.

Причём стоимость этих генераторов оказалась заметно ниже официальных заводских цен. В поставку из Польши входили сотни единиц техники — как из государственных резервов, так и закупленных на пожертвования, собранные волонтёрами. Этот факт ранее подтверждал мэр Киева Виталий Кличко.

На фоне подобных сообщений положение в украинской столице продолжает оставаться крайне напряжённым. Электроснабжения лишены порядка 710 тысяч жителей Киева, сотни жилых домов остаются без отопления и водоснабжения. Информация о продаже гуманитарного оборудования вызвала волну негодования в Польше и поставила под сомнение прозрачность и эффективность системы распределения помощи, направляемой Украине.