В Британии назвали скрытую цель Трампа на переговорах по Украине

Военный аналитик Майкл Кларк заявил Sky News, что президент США Дональд Трамп действительно «в целом» хочет скорейшего мирного соглашения по Украине, поскольку стремится заключить другие сделки с Россией. По мнению Кларка, Трампу нужны сделки с недвижимостью, сделки в энергетической сфере, сделки по развитию территорий и сделки с полезными ископаемыми.

Аналитик объяснил, что Трамп не может вести бизнес с Россией, пока продолжается конфликт, поэтому он хочет завершить боевые действия, чтобы его деловые контакты с Россией «охватывали гораздо более широкий круг вопросов». Президент РФ Владимир Путин, по мнению Кларка, сейчас «в ударе»: он чувствует, что это его момент: как с точки зрения достижений ВС РФ, так и с учетом того факта, что в Белом доме находится Трамп, создающий «очень благоприятную среду» для российской политики.

CNN: Трамп планирует крупный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану, поскольку предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Тегерана и производства иранских баллистических ракет не принесли результатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Последние угрозы Трампа вызвали возмущение в Тегеране: власти страны пообещали немедленно отреагировать на любые военные действия США и атаковать Израиль, если нападение состоится. Источники CNN сообщили, что сейчас Трамп рассматривает различные варианты, в том числе авиаудары США по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности. Также Трамп рассматривает удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. По словам собеседников CNN, Трамп еще не принял окончательного решения, но считает, что его военные возможности расширились, поскольку в регионе находится авианосная ударная группа США.

По информации CNN, США также перебрасывают в регион системы ПВО, включая дополнительные батареи Patriot, и хотят отправить туда одну или несколько систем ПВО THAAD. По словам источников, в начале января США и Иран обменивались сообщениями - через оманских дипломатов, а также через посланника Трампа Стива Уиткоффа и главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Стороны обсуждали возможную встречу, на которой планировалось обсудить деэскалацию. Встреча так и не состоялась. США требовали предварительных условий для встречи, включая окончательное прекращение обогащения урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-сил в регионе. Иран заявил США, что готов обсуждать только ядерную программу. США не ответили, что поставило обе стороны в тупик, сообщили источники. Неясно, почему Трамп снова переключил свое внимание на иранскую ядерную программу, которую, по его словам, еще прошлым летом «уничтожили» удары США. По словам источника, знакомого с последними данными американской разведки, Иран пытается восстановить свои ядерные объекты еще глубже под землей.

В администрации Трампа решили обуздать ICE

Сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннесоте было приказано избегать контактов с «агитаторами» во время антимигрантских рейдов, который инициировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние инструкции ICE. Новые инструкции, подробно описывающие изменения в работе ICE после двух убийств граждан США в Миннеаполисе, также предписывают силовикам преследовать только иммигрантов, имеющих уголовные обвинения или судимости. Сотрудники ICE будут проверять номерные знаки автомобилей и производить арест, если владелец авто окажется иммигрантом с судимостью.

Reuters отмечает, что это будет означать отход от масштабных рейдов, спровоцировавших протесты в Миннеаполисе и других городах США. В электронном письме, распространенном высокопоставленным сотрудником ICE, содержится распоряжение «не общаться и не вступать в контакт с подстрекателями». Трамп на этой неделе заявил о своем намерении «деэскалировать» напряженность в Миннеаполисе после гибели двух американцев. В обоих случаях представители администрации Трампа постарались выставить погибших агрессорами. Согласно новым указаниям, сотрудники ICE получат мегафоны, чтобы иметь возможность отдавать команды гражданам и «озвучивать каждый шаг процесса ареста».

Эрдоган предложил Трампу провести саммит по Ирану

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринял шаг к снижению напряженности на Ближнем Востоке, пишет Hürriyet. Главной темой телефонного разговора Трампа и Эрдогана стал иранский кризис. Эрдоган предложил Трампу провести трехсторонний саммит в Турции для урегулирования кризиса между Ираном и США. Президент Турции подчеркнул, что конфликт следует урегулировать дипломатическим путем, прежде чем он перерастет в боевые действия.

По данным Hürriyet, Трамп положительно отнесся к идее организовать саммит в Турции. Если предложение будет принято, Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан встретятся на переговорах, в которых также примет участие Эрдоган. Возможны два варианта проведения саммита: в очном формате или в режиме телеконференции. Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан продолжает дипломатические усилия. Он провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Ожидается, что Аракчи посетит Турцию на этой неделе для обсуждения деталей. Сейчас всё внимание приковано к окончательному ответу США и Ирана по саммиту.

Премьера Японии обвинили в попытке привести НАТО в Азию

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити недавно сделала новые заявления по поводу Тайваня, подчеркнув, что «когда там произойдет что-то серьезное», Токио должен будет «пойти и спасти японцев и американцев». В МИД Китая в ответ заявили, что Япония «не вправе вмешиваться в дела китайского Тайваньского региона». Заявления Такаити вновь демонстрируют стремление японских правых сил провоцировать антагонизм, создавать проблемы и рисковать ради ремилитаризации Японии, отмечается в редакционной статье Global Times.

Спустя чуть более двух месяцев после первых спорных слов о Тайване, Такаити не проявила никаких признаков раскаяния. Вместо этого она усугубила свою ошибку, вновь открыто сделав резкие и провокационные заявления, а также намекнув на возможность вмешательства. Global Times подчеркивает, что Япония несет на себе бремя полувековых колониальных преступлений против Тайваня. Маневр Такаити «груб и злонамерен, отдает застарелым колониальным мышлением и представляет собой серьезную провокацию не только против Китая, но и против послевоенного международного порядка, серьезно угрожая региональному миру и стабильности». По мнению авторов статьи, премьер Японии пытается втянуть США в конфликт и перенести в Азиатско-Тихоокеанский регион «логику блоковой конфронтации в стиле НАТО».