Венгрия не хочет направлять Украине деньги своих граждан

Венгрия выступит против предоставления Украине $1,5 трлн в течение ближайших 10 лет.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Брюссель совершенно без всякой критики воспринял требование украинцев о выделении $1,5 трлн и хочет отдать им эти деньги из средств европейцев. <...> Деньги венгерского народа не будут направлены на Украину», — сказал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам он не поддастся давлению и скажет «нет».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза (ЕС) вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы.

В январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что Евросоюз выделил €10 млн на создание специального трибунала, призванного расследовать преступления агрессии против Украины.