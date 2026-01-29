В ЕС хотят запретить въезд ветеранам СВО

Эстония выступила с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

© РИА «Новости»

Предложение будет рассмотрено на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января. В Таллине опасаются, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

«Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, доказано участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список», — заявил эстонский дипломат.

По данным издания, существующие механизмы ЕС по идентификации и запрету въезда работают медленно и зависят от решений отдельных стран. Другой дипломат Евросоюза на условиях анонимности подтвердил, что государства в целом поддерживают инициативу, но ее реализация будет сложной из-за необходимости сбора доказательств по каждому случаю.

В декабре председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов сообщил, что страны Прибалтики и Скандинавии являются одними из тех государств Европы, поездки в которые сопряжены для граждан России с наибольшими трудностями.