Иранские оппозиционеры готовили требование об отставке Хаменеи

Лидеры реформистского движения в Иране обсуждали публичное требование об отставке верховного лидера страны Али Хаменеи и передаче власти временному совету. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, инициатива предполагала прямое обращение к Хаменеи с предложением добровольно сложить полномочия. Эту миссию планировали поручить иранскому политику Азар Мансури. Однако реализация плана была сорвана после угроз со стороны властей в адрес лидеров реформистского крыла.

В Иране традиционно выделяют три основных политических лагеря. Фундаменталисты выступают за жесткое следование идеологии исламской революции 1979 года. Консерваторы придерживаются схожих взглядов, но допускают ограниченную гибкость. Реформаторы, в свою очередь, настаивают на трансформации системы управления и ослаблении роли верховного лидера в пользу республиканских институтов.

Аятолла Али Хаменеи занимает пост верховного лидера с 1989 года. Он сменил Рухоллу Хомейни, руководившего Ираном после исламской революции и до своей смерти. За время правления Хаменеи в стране неоднократно вспыхивали масштабные протесты, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

Одной из причин, подтолкнувших оппозицию к обсуждению требования об отставке верховного лидера, стало недовольство числом жертв во время недавних массовых беспорядков в Тегеране и других крупных городах. Согласно статье 111 Конституции Исламской Республики Иран, лидер может быть смещен, если утратил способность исполнять обязанности или не соответствует установленным требованиям. В таком случае экспертный совет обязан в кратчайшие сроки определить нового руководителя страны.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в конце декабря на фоне ухудшения экономической ситуации. Власти возложили ответственность за беспорядки на США и Израиль. Президент США Дональд Трамп публично предупредил Тегеран о возможных ударах в случае жесткого подавления протестующих.

Журнал Time со ссылкой на источники в иранском Минздраве сообщил о гибели не менее 30 тыс. человек за два дня — 8 и 9 января, уточнив, что не смог независимо подтвердить эти данные. Официальные власти Ирана заявили о 3117 погибших, включая мирных жителей, силовиков и лиц, которых в Тегеране называют террористами.

Новая волна протестов в конце 2025 года совпала с глубоким экономическим кризисом. Инфляция в стране достигла 42,2% в годовом выражении, а курс иранского риала опустился до рекордных 1,42 млн за доллар. Американская разведка в докладе для Белого дома заявила о максимальном ослаблении иранского режима за последние 50 лет.

На этом фоне Дональд Трамп 28 января сообщил о направлении к Ирану авианосной группировки во главе с USS Abraham Lincoln, предупредив о возможном силовом сценарии в случае отказа Тегерана от ядерной сделки с Вашингтоном.