Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отвесил пощечину главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявлением об Украине, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к Европейскому союзу. По словам главы немецкого правительства, каждая страна, желающая вступить в европейское объединение, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в Европейский союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что если бы это случилось, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также говорил о том, что ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать бывшую советскую республику продолжать конфликт — один из методов колонизации.