Венгрия, несмотря на давление со стороны Брюсселя, будет твердо противостоять вступлению Украины в Европейский союз (ЕС).

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Три четверти европейцев отвергают ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Тем не менее Брюссель продолжает двигаться вперед, несмотря ни на что», — написал он.

По словам главы венгерского правительства, Венгрия является одним из немногих европейские государств, которое обладает достаточной силой, чтобы противостоять воле Брюсселя. Он уточнил, что венгры отвергают ускоренное членство Украины в Евросоюзе ради защиты фермерских хозяйств, безопасности и мира.

Ранее Орбан заявил, что украинские власти намерены устроить государственный переворот в Венгрии. Премьер подчеркнул, что его страна не будет финансировать Киев, а также запрещать импорт российских энергоносителей.