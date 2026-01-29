Мерц отверг возможность посредничества Германии в переговорах между РФ и Украиной
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможное посредничество Берлина в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в первую очередь они необходимы Москве и Киеву.
Об этом сообщила в среду газета Die Zeit.
Мерц также отметил, что в данный момент не видит шансов на вступление Украины в Европейский союз, и исключил ее присоединение к сообществу в 2027 году, указывает газета.
Ранее представители входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии призвали европейцев наладить дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщала газета Süddeutsche Zeitung.