Мерц отверг возможность посредничества Германии в переговорах между РФ и Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможное посредничество Берлина в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что в первую очередь они необходимы Москве и Киеву.

Об этом сообщила в среду газета Die Zeit.

"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы [Германия - прим. ТАСС] здесь не выступаем в роли посредников", - цитирует канцлера издание.

Мерц также отметил, что в данный момент не видит шансов на вступление Украины в Европейский союз, и исключил ее присоединение к сообществу в 2027 году, указывает газета.

Ранее представители входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии призвали европейцев наладить дипломатические контакты с Россией с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщала газета Süddeutsche Zeitung.