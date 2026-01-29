На Украине заявили, что российские миротворцы в ПМР представляют угрозу

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью газете «Европейская правда» заявил, что российские миротворцы в Приднестровье (Приднестровская молдавская республика, ПМР) представляют «угрозу».

© Газета.Ru

По словам украинского министра, Киев готов рассмотреть запросы Кишинева о «практическом сотрудничестве в сфере безопасности», так как дальнейшее нахождение российских миротворцев в Приднестровье «несет угрозу, которая становится все более очевидной».

«Готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы», — поделился Сибига.

Накануне посол Украины в Молдавии Паун Роговей заявил о необходимости «демилитаризации» Приднестровья и вывода оттуда Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящейся там в рамках миротворческой миссии.

По его словам, «нужна демилитаризация, вывод или расформирование этого ОГРВ», а также превращение миротворческой миссии в регионе в гражданскую под эгидой ООН или ОБСЕ.

Контингент российских миротворцев находится на территории ПМР с 1992 года. Военные были направлены туда для урегулирования конфликта в Приднестровье между властями непризнанного образования и властями в Кишиневе.