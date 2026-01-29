Каллас ожидает открытых каналов с Ираном несмотря на санкции

Глава евродипломатии Кая Каллас ожидает, что дипломатические каналы связи с Ираном будут открытыми и после введения против него санкций.

"Я ожидаю, что дипломатические каналы с Ираном останутся открытыми даже после объявления [санкций]", - сказала Каллас перед началом встречи глав МИД ЕС. "Мы введем новые санкции против Ирана. И я также ожидаю, что мы включим КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) в список террористических организаций", - заявила она.

26 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что главы МИД стран ЕС 29 января обсудят вопрос о включении КСИР в список террористических организаций. 27 января МИД Ирана вызвал посла Италии в Тегеране Паолу Амадеи, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Таяни.