Китай призвал стороны украинского конфликта соблюдать три принципа, направленные на снижение напряженности и недопущение эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине, передает ТАСС.

По его словам, стороны должны придерживаться следующих условий: не расширять поле боевых действий, не допускать эскалации конфликтов и не разжигать дальнейшее противостояние.

«Китайская сторона неизменно призывает все стороны соблюдать три принципа. Поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а стороны не должны раздувать пламя конфликта», — сказал Го Цзякунь.

Как заявил 29 января бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, Украина не готова к серьезным переговорам о мире, это изменится лишь при признании Киевом неизбежности разгрома. По словам аналитика, для этого власти Украины должны оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием. Обычно так и заканчиваются военные конфликты, подчеркнул эксперт.