Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего визита в КНР подтвердил неизменную приверженность Лондона принципу "одного Китая". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, Стармер в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине также отметил, что Великобритания и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Он добавил, что процветание и стабильность Гонконга соответствуют интересам обеих стран. Британский премьер назвал этот специальный административный район уникальным и важным мостом, соединяющим Великобританию и Китай.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.