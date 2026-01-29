Россия побеждает в украинском конфликте благодаря преимуществу в оборонной промышленности и устойчивости экономики. Об этом заявил РИА Новости турецкий публицист, политический обозреватель Джемре Дениз.

Эксперт обратил внимание на то, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и способна вести длительное противостояние, благодаря устойчивой экономике и оборонно-промышленному комплексу. При этом Запад сталкивается с ростом издержек и политической усталостью.

«Да, Россия выигрывает войну, это правда. Западу осталось только официально подписать свое поражение на бумаге», - отметил Джемре Дениз.

По его словам, баланс сил на поле боя изменился, так как Россия сумела адаптироваться и обеспечить устойчивое снабжение и координацию, при том, что Украина остается критически зависимой от внешних поставок вооружений и финансовой помощи.

Также турецкий эксперт отметил, что международное положение Киева ухудшается, так как растет число государств, предпочитающих сохранять нейтралитет или прагматичные отношения с Москвой.

Ранее, по данным СМИ, американская сторона начала настаивать на выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках процесса мирного урегулирования конфликта. Киев, в свою очередь, отказался принимать такие требования. Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что это неприемлемо для Украины.

Накануне госсекретарь Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если противостояние снова разгорится после подписания мирного соглашения. Он также отметил, что европейцы настаивают на обязательном размещении контингентов на Украине, прежде всего — из Франции и Великобритании.

При этом российские власти неоднократно называли неприемлемым присутствие западных войск на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Он отмечал, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала предложение, предлагавшее гарантии безопасности для Киева со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.