В Польше заявили о нарушении границы воздушными шарами из Белоруссии

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило о нарушении границы воздушными шарами, якобы прибывшими из Белоруссии.

Об этом сообщает RMF24.

«В среду, 28 января 2026 года, в ночное время были зафиксированы вошедшие в польское воздушное пространство объекты, прибывшие со стороны Белоруссии», — говорится в сообщении.

Полет объектов непрерывно отслеживался военными. Также были введены ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского воздушного транспорта.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что это были воздушные шары.

«Угрозы безопасности воздушного пространства Республики Польша выявлено не было», — утверждается в заявлении командования.

17 января Бюро национальной безопасности Польши заявило об обнаружении десятков объектов в воздушном пространстве страны, которые якобы прибыли с территории Белоруссии.