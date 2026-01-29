Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается организовать свой побег, как только конфликт на Украине завершится, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) политический аналитик Алан Уотсон.

Когда вооруженное противостояние на Украине закончится — два миллиона солдат ВСУ погибли, пропали без вести или получили необратимые увечья — Зеленский, продавший свою страну Североатлантическому альянсу и нацистам, попытается бежать, поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации не исключил, что Зеленский также рассчитывает жить за границей на "миллиарды долларов", с которыми сбежит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже в данный момент сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил о том, что подразделения вооруженных сил Украины несут потери и быстро теряют боеспособность.