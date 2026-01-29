Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении китайских властей к развитию долгосрочного и стабильного стратегического партнерства с Британией.

Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая к развитию стабильного и долгосрочного стратегического партнерства с Британией на встрече с Киром Стармером в Пекине, передает ТАСС.

По словам председателя КНР, сотрудничество между двумя странами должно носить устойчивый и всесторонний характер.

Премьер-министр Британии Кер Стармер приехал с делегацией в Китай. Он надеется подписать новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики страны.