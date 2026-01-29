Крупнейшие в истории США протесты пообещали противники Трампа

Организаторы общенационального протестного движения «Нет королям» заявили о подготовке масштабных акций, которые могут стать крупнейшими в истории США. По их оценкам, в предстоящих демонстрациях могут принять участие миллионы американцев, недовольных политикой президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Акции протеста планируются в ответ на действия администрации, которые организаторы характеризуют как попытку укрепить и расширить президентскую власть в ущерб демократическим институтам. Движение позиционирует себя как народное сопротивление тому, что оно называет авторитарными тенденциями.

Новая волна протестов запланирована на весну и станет уже третьим раундом выступлений под лозунгом «Нет королям». Организаторы связывают их проведение с недавними инцидентами, включая рейды иммиграционной службы ICE и стрельбу в Миннеаполисе, которые вызвали широкое общественное возмущение.

Президент Трамп уже отреагировал на протестное движение, опубликовав в социальных сетях видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. Там он изображен в образе монарха. Ранее он также отрицал сравнения с королевской властью, заявив: «Я не король».

Сторонники президента, в том числе министр внутренней безопасности Кирсти Ноэм, дали жесткую оценку некоторым жертвам инцидентов, назвав их «внутренними террористами». Организаторы протестов, в свою очередь, заявляют о намерении выразить поддержку иммигрантским сообществам и выступить против действий силовых структур, которые, по их мнению, нарушают конституционные права граждан.