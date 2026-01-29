Назван способ парализовать европейские столицы

Даже небольшого количества снега достаточно, чтобы жизнь в крупных городах Европы остановилась. Чем грозит европейским столицам по-настоящему снежная зима, разбиралось РИА Новости.

По данным издания, в январе снегопады уже несколько раз вызывали многокилометровые пробки в Париже. Из-за 5 сантиметров снега в столице Франции возникал транспортный коллапс. Аэропорты города продолжали свою работу, но обслуживание рейсов было снижено на 15%.

А ледяной дождь в Берлине привел к остановке движения городских трамваев и электричек и даже повлиял на расписание министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Ему пришлось лететь в Латвию и Швецию из Лейпцига.

Циклон «Горетти», принесший в центральную Англию и Уэльс от 10 до 30 сантиметров снега, заставил сотни школ на севере Шотландии закрыться. Более 50 тысяч домов в стране остались без электричества.

Снегопады парализовали этой зимой и жизнь в Нидерландах. Из-за снега не работали железные дороги и аэропорты, а госсекретарь при министерстве инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Тьерри Артсен призвал граждан просто смириться с этим.

Зима неожиданно оказалась снежной и для Будапешта, там выпало рекордное количество осадков за последние 10-15 лет. Возникали заторы на дорогах и перебои в движении наземного транспорта, несколько раз временно прекращал работу аэропорт.

А снегопад «Филомена» в январе 2021 года привел к коммунальной катастрофе в Мадриде. Из-за полуметра снега был приостановлен вывоз мусора, на улицах накопилось около 9 тысяч тонн отходов. Власти города оценили ущерб в 1,398 миллиарда евро.

Напомним, что в ночь на 27 января Москву накрыл мощный снегопад, который за несколько часов привел к выпадению около 9 мм осадков. Из-за этого на дорогах возникли пробки, а аэропорт Шереметьево был вынужден временно прекратить прием рейсов.