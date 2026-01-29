Что произошло в мире 29 января: налет немецких дирижаблей и катастрофа CRJ-200

29 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — налет немецких дирижаблей и катастрофа CRJ-200 под Алма-Атой. Подробности — в материале «Рамблера».

Налет немецких дирижаблей

В ночь на 30 января 1916 года немецкие дирижабли нанесли последний удар по Парижу в ходе Первой мировой войны. Два цеппелина — LZ-77 и LZ-79 — атаковали город. Французы не были готовы к нападению, тревогу объявили лишь за несколько минут до первого взрыва. В результате бомбардировки на Париж и его окрестности сбросили 2500 кг бомб. Погибло 23 человека, 31 получил ранения, множество зданий было повреждено.

Катастрофа CRJ-200

29 января 2013 года под Алма-Атой произошла авиакатастрофа. Самолет Canadair CL-600-2B19, принадлежащий авиакомпании SCAT и выполнявший рейс DV760 по маршруту Кокшетау—Алма-Ата, потерпел крушение при заходе на посадку. Воздушное судно рухнуло и полностью разрушилось. В результате трагедии погибли все, кто находился на борту: 16 пассажиров и 5 членов экипажа, всего 21 человек.

Голландские мореплаватели открыли крайнюю южную точку Южной Америки

29 января 1616 года голландские мореплаватели Якоб Ле-Мер и Виллем Схаутен совершили историческое открытие. Они обогнули южноамериканский континент и назвали самый южный мыс в честь своего родного города — Хорна. Так на карте появился мыс Горн.

Открытие в Санкт-Петербурге первой городской почтовой сети

29 января 1833 года в Санкт-Петербурге открылась первая городская почтовая сеть. До этого внутригородские почтовые службы отсутствовали, пересылать корреспонденцию можно было только в другие поселения или за границу. Компании и учреждения использовали посыльных. Город разделили на 17 почтовых округов с 45 пунктами приема почты. Корреспонденцию собирали в лавках, где работали два почтальона в каждом округе, и трижды в день доставляли на почтамт.

Введение Петром I нового гражданского шрифта

29 января (9 февраля) 1710 года Петр I ввел новый гражданский шрифт для печатной продукции. Реформа сократила число букв в русском алфавите до 38, упростила их начертание, отменила силы и титла, упорядочила прописные буквы и знаки препинания, заменив буквенную цифирь арабскими цифрами. Новый шрифт стал использоваться к середине XVIII века и просуществовал до 1918 года.