Макрон высказался о роли Европы в переговорах по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своем аккаунте в соцсети X, что европейцы должны принимать участие в переговорах по Украине.

По словам Макрона, у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что Париж по-прежнему полон решимости усилить давление на Москву.

Накануне Макрон заявлял, что Франция ведет работу над новыми санкциями против России на уровне Евросоюза.

По его словам, французская сторона продолжает «работать над созданием условий для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и Европы». Париж самым решительным образом осуждает российские удары по украинской инфраструктуре, отметил французский лидер.

Вечером 28 января Зеленский сообщил, что Франция дополнительно поставит Украине самолеты, ракеты для систем ПВО и авиабомбы, а также пришлет генераторы.