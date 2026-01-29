Канадские сепаратисты трижды встречались с представителями Трампа за последний год

Представители президента США Дональда Трампа встречались с активистами, выступающими за отделение провинции Альберта от Канады, сообщила Financial Times.

По информации издания, лидеры «Проекта процветания Альберты», крайне правой группы сепаратистов, трижды встречались с представителями Госдепартамента в Вашингтоне с апреля прошлого года.

Газета уточняет, что в феврале планируется еще одна встреча, на которой могут обсудить кредит в 500 миллиардов долларов для финансирования провинции в случае одобрения референдума о независимости. По словам источников, США вряд ли окажут материальную поддержку сепаратистскому движению, однако проведение переговоров демонстрирует интерес Вашингтона к ситуации в Альберте.

В то же время эксперты отмечают, что такие контакты подчеркивают напряженность в отношениях между США и Канадой и могут усилить дипломатическую осторожность Оттавы в ответ на действия Вашингтона, передает издание.

Следующей целью американского лидера Дональда Трампа после Гренландии станет Канада. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.