Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему из Овального кабинета. Об этом свидетельствует запись в публичном графике американского лидера, опубликованном на портале Roll Call.

Начало мероприятия запланировано на 16:30 (0:30 по мск). Кроме того, в 10:00 (18:00 по мск) американский лидер поучаствует в закрытом брифинге по вопросам разведки, а в 11:00 (19:00 по мск) глава государства проведет заседание кабинета своей администрации.

Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.