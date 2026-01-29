Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США тайно смягчили требования к эксплуатации ядерных реакторов

Администрация Дональда Трампа без публичного объявления пересмотрела нормы ядерной безопасности, чтобы ускорить запуск реакторов нового поколения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, из правил исключили сотни страниц регламентов, включая часть экологических стандартов, требований к защите воды, документообороту и даже одну ключевую должность по контролю безопасности, а также повысили допустимый уровень радиационного воздействия на персонал.

При этом в новых документах отсутствуют подробные положения о работе с радиоактивными отходами, защитных конструкциях и подготовке сотрудников, тогда как Минэнерго США заявляет, что изменения не создают неоправданных рисков для людей и окружающей среды.

Дания отправила в Гренландию арендованный советский корабль

Дания решила использовать в Гренландии переоборудованный советский паром «Константин Симонов» как плавучую казарму для военных, задействованных в арктических учениях. Об этом сообщает ТАСС.

Судно, ныне известное как MS Ocean Endeavour, будет пришвартовано в порту Нуука и с начала февраля разместит солдат из Дании и других стран, что позволит не перегружать местные гостиницы.

Построенный в 1982 году корабль был модернизирован в 2014-м американской компанией SunStone и выставлен на продажу в 2025 году. На борту есть ресторан, лаунжи, сауна, бассейн, библиотека и зоны отдыха.

МИД: у РФ и НАТО остался только экстренный канал коммуникаций

Между Россией и НАТО сегодня действует лишь экстренный канал связи, поскольку альянс полностью прекратил контакты с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, в 2022 году все рабочие форматы взаимодействия были свернуты, а еще с 2014 года диалог фактически находился в замороженном состоянии по инициативе НАТО.

Он добавил, что попытки России обсудить деэскалацию и гарантии безопасности в Европе, включая предложения конца 2021 года, не получили отклика в Брюсселе.

В Нью-Йорке автомобиль несколько раз врезался в синагогу

В Бруклине автомобиль несколько раз врезался в здание синагоги, однако в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По данным New York Post, водитель был задержан и заявил, что машину занесло, хотя, по информации полиции, транспортное средство не менее четырёх раз ударилось о двери.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

Дональд Трамп рассматривает новые варианты нанесения ударов по Ирану, включая атаки на руководство страны, силовые структуры, ядерные объекты и правительственные учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным CNN, такие планы обсуждаются после провала предварительных переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной и ракетной программе, а также на фоне прибытия в регион американской авианосной группы.

Источники телеканала отмечают, что Трамп рассчитывает на быстрый результат, однако мощные системы ПВО, ракеты и беспилотники Ирана могут серьезно осложнить реализацию этих сценариев.