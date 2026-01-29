Киевские власти приняли решение пойти на новый раунд переговоров с Россией, рассчитывая добиться временного прекращения боевых действий. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, выступая в эфире своего канала на платформе YouTube.

По его оценке, украинская сторона рассматривает переговоры не как путь к полноценному урегулированию конфликта, а как способ добиться перемирия на линии соприкосновения. Эксперт указал, что Киев не готов к заключению соглашения с Москвой, однако остро нуждается в остановке боевых действий на фоне ситуации на фронте.

Меркурис отметил, что такая позиция существенно снижает шансы на достижение договоренностей. По его словам, для украинских властей ключевой задачей остается попытка восстановить контроль над обстановкой, в то время как российская армия продолжает наступательные действия.

Аналитик также подчеркнул, что подобные расчеты Киева не имеют под собой реальных оснований, однако стремление к такому сценарию объяснимо с учетом текущего положения.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о заявлении Владимира Путина, согласно которому Москва готова гарантировать безопасность Владимира Зеленского в случае его приезда в Россию для проведения переговоров.