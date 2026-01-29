Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?», — сказал Соскин.

Эксперт указал, что Зеленский мог бы приехать не один, однако сейчас украинский лидер не в том положении, чтобы выдвигать условия. Соскин напомнил, что Кремль пообещал Зеленскому полную безопасность на высшем уровне. При этом возможные переговоры должны быть хорошо подготовлены, подчеркнул он.

«Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским», — подытожил Соскин.

28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашен в Москву на переговоры. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на встречу с Владимиром Путиным, то Россия готова гарантировать ему безопасность и необходимые условия для работы.