В США неожиданно переписали стандарты безопасности ядерных объектов

Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в директивы по ядерной безопасности, направленные на ускорение разработки реакторов нового поколения, не вынося эти решения на публичное обсуждение.

Об этом сообщает радиостанция NPR, изучившая более десяти новых распоряжений Белого дома, которые не были опубликованы в открытом доступе.

Как отмечает издание, корректировки затронули ведомственные приказы, регулирующие почти все ключевые аспекты эксплуатации ядерных реакторов.

Речь идет о требованиях к системам безопасности, охране окружающей среды, защите объектов, а также о порядке расследования аварийных ситуаций.

Согласно анализу NPR, значительная часть норм была смягчена. В частности, ослаблены требования по защите грунтовых вод и экологии, ликвидирована как минимум одна важная должность, связанная с контролем безопасности, упрощены правила ведения документации. Также увеличена допустимая доза радиационного воздействия на персонал до момента начала официального расследования инцидента.

Радиостанция указывает, что по сравнению с предыдущими версиями из обновленных документов было удалено более 750 страниц. В результате объем регламентов сократился примерно до одной трети от первоначального.

Ключевым изменением стал отказ от принципа As Low As Reasonably Achievable (ALARA), который предусматривал снижение уровня облучения до минимально возможного с технической точки зрения, а не только до формально допустимых значений. Этот подход десятилетиями применялся в Министерстве энергетики США и Комиссии по ядерному регулированию.

По оценке экспертов, отмена ALARA допускает строительство реакторов с более низким уровнем физической защиты, включая уменьшение толщины бетонного экранирования. Кроме того, это может привести к увеличению продолжительности рабочих смен и росту суммарных доз радиации, получаемых персоналом.

Изменения связаны с планами по развитию малых модульных реакторов. По данным NPR, одна из компаний намерена построить четыре таких реактора с общей начальной мощностью около 320 мегаватт.

На этом фоне издание напоминает о заявлениях министра обороны США Пита Хегсета, сделанных в декабре 2025 года. Тогда он говорил о планах модернизации американской ядерной триады и готовности проводить ядерные испытания наравне с другими государствами, учитывая наличие как минимум двух крупных ядерных держав.