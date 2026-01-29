Соединенные Штаты не могут полностью контролировать отправленные ранее Украине деньги из-за ограниченности информации. Об этом утверждает РИА Новости, изучив отчет американского аудитора.

«Управление координатора помощи США Европе и Евразии (EUR/ACE) Госдепа США использовало информацию, полученную в рамках программы MEASURE, для мониторинга и контроля оказываемой помощи», — говорится в сообщении.

При этом задержки с получением данных о результатах снизили возможности EUR/ACE использовать эту информацию для оценки эффективности помощи Украине. Как указано в материале, идет о контролировании ассигнований на сумму более 6 миллиардов долларов через программу надзора MEASURE.

Ранее военный аналитик Андрей Мартьянов рассказал, что западная помощь Украине и привела Киев к краху. Он считает, что «к этой ситуации привела идиотская политика некомпетентных идеологов из Госдепа».

Как ранее рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, на Украине зарабатывает огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Эксперт считает, что Зеленского будут всячески защищать, ведь чем дольше он будет на своем месте, тем больший доход получат заинтересованные стороны.