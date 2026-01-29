Дельси Родригес приняла полномочия главнокомандующего Венесуэлы

Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) и органы гражданской безопасности Венесуэлы официально присягнули уполномоченному президенту страны Дельси Родригес, которая официально приняла на себя полномочия главнокомандующего. Мероприятие транслировал телеканал VTV.

© Газета.Ru

"Мы признаем абсолютное подчинение и присягаем на верность гражданке Дельси Родригес Гомес как уполномоченному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему", - заявил в ходе мероприятия главнокомандующий FANB Владимир Падрино Лопес.

Родригес объявила о возобновлении социальной миссии Negro I, направленной на помощь семьям военнослужащих, а также о запуске новой инициативы — программы "Хранители Родины" для поддержки сотрудников органов гражданской безопасности и полиции. Сообщается, что церемония прошла на территории Военной академии Венесуэлы, в комплексе Форт Тиуна в Каракасе. Во время мероприятия Родригес была награждена знаками отличия главнокомандующего, среди которых жезл командования Боливарианской национальной армии (символ власти, ответственности и военного руководства) и меч Освободителя Симона Боливара, являющийся историческим символом независимости и суверенитета страны.

До этого Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны, заявила, что осуществляет законное правительство при поддержке народа.